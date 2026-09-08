{"_id":"6a9f8f85e279dd268e0e3da3","slug":"video-kanpur-uproar-over-womans-death-at-hospital-doctor-accused-of-negligence-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा बाईपास स्थित शिवाजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत बिगड़ने के बाद भी इलाज में लापरवाही बरती गई और मौत होते ही अस्पताल का डॉक्टर व स्टाफ मौके से फरार हो गया।

... और पढ़ें