{"_id":"6abf8b7a2ee4568732091707","slug":"video-kanpur-uproar-at-kidwai-nagar-substation-family-outraged-over-death-of-power-utility-worker-arjun-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: किदवई नगर सब स्टेशन पर हंगामा, बिजली कर्मचारी अर्जुन की मौत पर भड़के परिजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दक्षिण कानपुर के किदवई नगर स्थित एच सब स्टेशन पर तैनात संविदा बिजली कर्मचारी अर्जुन कश्यप की बीमारी के चलते हुई मौत के बाद परिजनों ने सब स्टेशन परिसर में हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि कर्मचारी की तबीयत खराब होने के बावजूद उस पर काम का दबाव बनाया जा रहा था और समय पर समुचित आर्थिक/विभागीय सहायता नहीं मिली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची किदवई नगर थाना पुलिस ने आक्रोशित परिजनों व कर्मचारियों को समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराया और निष्पक्ष जांच व नियमानुसार आर्थिक मदद का आश्वासन दिया।

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