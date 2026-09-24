{"_id":"6ab4c71bb5ab7233df0482cc","slug":"video-kanpur-two-schoolgirls-go-missing-under-suspicious-circumstances-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: स्कूल गई दो छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, परिजनों का आरोप- खोजने की जगह भगा रही पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

घाटमपुर थाना क्षेत्र स्थित जहांगीराबाद गांव से मंगलवार को स्कूल के लिए निकलीं दो छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीण और परिजन बड़ी संख्या में घाटमपुर थाने पहुंचे और त्वरित कार्रवाई की मांग की। परिजनों का गंभीर आरोप है कि पुलिस छात्राओं की तलाश करने के बजाय उन्हें थाने से टरका कर वापस भेज रही है।

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