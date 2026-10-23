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कानपुर: राज्यपाल के काफिला निकालने के दौरान रामादेवी चौराहे पर रोका गया ट्रैफिक

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:23 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:23 PM IST







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दो दिवसीय दौरे पर कानपुर आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार दोपहर वापस लखनऊ लौट गईं। इस दौरान चकेरी के रामादेवी चौराहे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। मौके पर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह समेत चकेरी पुलिस मौजूद रही। ... और पढ़ें

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