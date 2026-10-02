{"_id":"6abf9ac6f931c62ced0b8e1f","slug":"video-kanpur-traders-protest-at-sagar-market-by-playing-nagada-and-damru-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सागर मार्केट में नगाड़ा-डमरू बजाकर व्यापारियों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के केनाल रोड स्थित सागर मार्केट के बाहर भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के तत्वावधान में व्यापारियों ने गांधी जयंती पर नो यूपीआई डे मनाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आगामी 15 अक्तूबर से 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4% एमडीआर शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ व्यापारियों ने व्यापारियों की आवाज सुनो सत्याग्रह के तहत नगाड़ा व डमरू बजाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र, जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे व व्यापारी नेताओं ने सरकार से इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ और एमडीआर शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

... और पढ़ें