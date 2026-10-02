कानपुर: किदवई नगर 40 दुकान पर व्यापारियों का प्रदर्शन, नगर निगम को दी आंदोलन की चेतावनी

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दक्षिण कानपुर के किदवई नगर स्थित 40 दुकान बाजार में बदहाल व जर्जर सड़क को लेकर व्यापार मंडल के बैनर तले स्थानीय व्यापारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। लंबे समय से सड़क पर गड्ढों, बिछी गिट्टियों और उड़ती धूल के कारण व्यापार प्रभावित होने तथा ग्राहकों व राहगीरों के रोज हादसे का शिकार होने पर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क की जल्द से जल्द नए सिरे से मरम्मत और डामरीकरण कराने की मांग उठाई।

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