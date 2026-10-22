कानपुर: व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार, उठाया गया कूड़ा

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जाजमऊ के शीतला बाजार में महीनों से कूड़े का ढेर लगा हुआ था। इस पर जाजमऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अखलास अहमद समेत अन्य व्यापारियों ने जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर से मिलकर उड़ा उठाने के लिए की गुहार लगाई थी। जिस पर कूड़ा उठा हटवा दिया गया है।

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