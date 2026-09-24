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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Tractor driver tows broken-down e-bus

कानपुर: ई-बस खराब होने पर ट्रैक्टर चालक खींचकर ले गया

Thu, 24 Sep 2026 06:38 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:38 PM IST
Kanpur: Tractor driver tows broken-down e-bus
सीओडी पुल के पास एक ट्रैक्टर चालक ई बस को खींचकर अहिरवां स्थित डिपो ले जाता दिखाई दे रहा है। ई बस झकरकटी से रामादेवी की ओर जाते दिखाई दे रही है। बस के खराब होने की बात सामने आ रही। वहीं, बस में दो-तीन लोग सवार नजर आ रहे है।
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