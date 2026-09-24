{"_id":"6ab520e51138c3f69e0b4b7b","slug":"video-kanpur-tractor-driver-tows-broken-down-e-bus-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ई-बस खराब होने पर ट्रैक्टर चालक खींचकर ले गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीओडी पुल के पास एक ट्रैक्टर चालक ई बस को खींचकर अहिरवां स्थित डिपो ले जाता दिखाई दे रहा है। ई बस झकरकटी से रामादेवी की ओर जाते दिखाई दे रही है। बस के खराब होने की बात सामने आ रही। वहीं, बस में दो-तीन लोग सवार नजर आ रहे है।

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