{"_id":"6a9446165813cf68910fb058","slug":"video-kanpur-there-are-no-streetlights-on-gt-road-highway-from-mandhana-flyover-to-naramau-darkness-prevails-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना फ्लाईओवर से नारामऊ तक जीटी रोड हाईवे पर नहीं है स्ट्रीट लाईटें, पसरा रहता अंधेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: मंधना फ्लाईओवर से नारामऊ तक जीटी रोड हाईवे पर नहीं है स्ट्रीट लाईटें, पसरा रहता अंधेरा

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 08:32 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 08:32 PM IST







Link Copied



मंधना फ्लाईओवर से लेकर नारामऊ तक जीटी रोड हाईवे पर एनएचएआई ने स्ट्रीट लाइट ही नहीं लगवाई है। यहां स्ट्रीट लाइट न होने के चलते हाईवे पर अंधेरा पसरा रहता है और राहगीरों को काफी दिक्कतें होती हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन