कानपुर: जिस विमान को दी थी क्लीन चिट, उसी में हुआ था दोबारा हादसा, रद्द हो सकता है गर्ग एविएशन का लाइसेंस

कानपुर में कैंट स्थित गर्ग एविएशन लिमिटेड पायलट ट्रेनिंग एकेडमी 1995 से संचालित है। गर्ग एविएशन सेंटर के ट्रेनिंग विमान में दो महीनों के अंतराल में दूसरी बार बड़ा हादसा हुआ था। पहले हादसे के बाद हुई जांच में एविएशन कंपनी के विमान को क्लीन चिट मिल गई थी। यही विमान 27 अगस्त को दोबारा क्षतिग्रस्त हुआ और एक पायलट और ट्रेनी की मौत हो गई।

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ऐसे में विमान क्षेत्र के जिम्मेदाराें की जांच और संचालन प्रक्रिया देखने वाली एजेंसियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर कैसे उस विमान को क्लीन चिट दी गई। 26 जून को गर्ग एविएशन में पायलट का प्रशिक्षण ले रही दिल्ली की युवती विमान लैंड कराने की प्रकिया के दौरान प्रोपेलर (पंखे) की चपेट में आ गई थीं और हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। पहले इस पूरे मामले को दबाए रखा गया।