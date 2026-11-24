{"_id":"6b05301780799c20350dd0d9","slug":"video-kanpur-suspicion-of-electricity-theft-via-illegal-tapping-of-power-cables-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिजली केबल में कटिया लगाकर बिजली चोरी की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर में पैगूपुर रोड पर बिजली विभाग की केबल को बीच से काटकर उसमें कटिया लगाई गई है। केबल में इस तरह से कटिया लगाए जाने से बिजली चोरी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अमर उजाला संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है कि कटिया लगाकर बिजली चोरी की जा रही है या नहीं। लेकिन जिस तरह से बिजली की केबल को बीच से काटकर तार जोड़े गए हैं, उससे बिजली विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका भी नजर आ रही है।

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