{"_id":"6b09bd7d8d231c3e080aa93f","slug":"video-kanpur-sulabh-toilet-locked-people-forced-to-relieve-themselves-in-the-open-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सुलभ शौचालय में लटका ताला, लोग खुले में जाने हो रहे मजबूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: सुलभ शौचालय में लटका ताला, लोग खुले में जाने हो रहे मजबूर

Shikha Pandey

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST







Link Copied



चकेरी के गांधीग्राम में सुलभ शौचालय में ताला लटका हुआ है। जिस कारण लोग खुले में जाने को मजबूर हो रहे है।

विज्ञापन