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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Substandard Culvert Construction on Mandhana Bithoor Road Leaves Commuters Choking in Dust

कानपुर: मंधना बिठूर रोड पर बिना मानक हो रहा पुलिया निर्माण, धूल फांक रहे राहगीर

Sat, 24 Oct 2026 04:40 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Sat, 24 Oct 2026 04:40 PM IST
Kanpur Substandard Culvert Construction on Mandhana Bithoor Road Leaves Commuters Choking in Dust
बिठूर से मंधना को जाने वाली सड़क पर साइन मंदिर के पहले चोली चौड़ी पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान डायवर्जन वाले रास्ते पर पानी का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है। इस वजह से राहगीर उड़ती धूल से परेशान हैं। ठेकेदार द्वारा पानी का छिड़काव न कराए जाने की वजह से लोग धूल के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं।
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