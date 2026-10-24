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कानपुर: मंधना बिठूर रोड पर बिना मानक हो रहा पुलिया निर्माण, धूल फांक रहे राहगीर
बिठूर से मंधना को जाने वाली सड़क पर साइन मंदिर के पहले चोली चौड़ी पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान डायवर्जन वाले रास्ते पर पानी का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है। इस वजह से राहगीर उड़ती धूल से परेशान हैं। ठेकेदार द्वारा पानी का छिड़काव न कराए जाने की वजह से लोग धूल के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं।
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