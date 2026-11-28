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कानपुर: अमर उजाला प्रेस पहुंचे बीएसएस एजुकेशन सेंटर के छात्र, समाचार पत्र प्रकाशन की आधुनिक तकनीक जानी

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 28 Nov 2026 12:56 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 12:56 PM IST







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कानपुर के दादा नगर स्थित अमर उजाला प्रिंटिंग प्रेस में बीएसएस एजुकेशन सेंटर के छात्र-छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण कर अखबार छपने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा और प्रिंट मीडिया की कार्यप्रणाली समझी। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिल्पी गौतम, ऋषभ शुक्ला, मंजू शुक्ला, निशिता और रियासुद्दीन खान भी विद्यार्थियों के साथ मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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