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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Student ends life by consuming poison; shock and grief ensue

छात्र ने जहरीला पदार्थ निगलकर दी जान, मचा कोहराम

Tue, 15 Sep 2026 10:48 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:48 PM IST
Kanpur: Student ends life by consuming poison; shock and grief ensue
चकेरी के अहिरवां में जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे छात्र ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। कानपुर देहात के रनियां का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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