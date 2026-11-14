कानपुर: खेतों में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली, इलाकों में फैल रहा धुएं का गुबार

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चौबेपुर क्षेत्र में किसान खेतों में धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। खेतों में पराली जलने से आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार फैल रहा है। इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शासन-प्रशासन की ओर से पराली न जलाने की अपील के बावजूद किसान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

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