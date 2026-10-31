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कानपुर: दो गोशालाएं होने के बावजूद सड़कों और खेतों में घूम रहे हैं छुट्टा गोवंश
बिठूर क्षेत्र में छुट्टा गोवंश किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं।कुरसौली, मोहनपुर और बमनिहान के किसानों का कहना है कि आसपास करीब दो किलोमीटर के दायरे में दो गोशालाएं बनी हुई हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में गोवंश सड़कों और खेतों में घूम रहे हैं। झुंड में पहुंचकर गोवंश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंधना कुरसौली मार्ग किनारे एक लाही के खेत मे फसल चट करते हुए गोवंश नजर आए।
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