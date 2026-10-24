{"_id":"6adc8e2c205b7ce9100dbd2b","slug":"video-kanpur-sports-festival-at-chs-gurukulam-tatya-tope-nagar-players-showcase-their-prowess-in-khokho-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तात्या टोपे नगर सीएचएस गुरुकुलम में खेल महोत्सव, खो-खो में दिखा खिलाड़ियों का दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के तात्या टोपे नगर स्थित सीएचएस गुरुकुलम स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस खेल महोत्सव के दौरान आयोजित खो-खो प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लिया। मैदान पर उतरकर युवा खिलाड़ियों ने अपनी तीव्र गति, बेहतरीन शारीरिक समन्वय और रणनीतिक खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया।

... और पढ़ें