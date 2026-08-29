कानपुर: मुगलरोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, मामा की मौत और भांजा गंभीर घायल

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कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में मुगलरोड पर नवेड़ी चौराहे के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मामा-भांजे को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में खालेशहर निवासी आमोद (45) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका भांजा मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों लोग घाटमपुर से कपड़े खरीदकर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने घायल भांजे को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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