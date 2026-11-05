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कानपुर: चकेरी के पीएसी मोड पर दिवाली त्योहार को लेकर सजी दुकानें

Shikha Pandey

Updated Thu, 05 Nov 2026 06:00 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 06:00 PM IST







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दिवाली के त्यौहार को लेकर दुकानें भी सज चुकी है। चकेरी के पीएसी मोड पर धनतेरस में साइकिल समेत अन्य दुकानें सजी है। लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे है। ... और पढ़ें

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