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कानपुर: चकेरी के लाल बंगला बाजार में उमड़े खरीदार, लगा जाम

Shikha Pandey

Updated Thu, 05 Nov 2026 08:33 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 08:33 PM IST







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चकेरी के लाल बंगला बाजार में त्योहारी सीजन में लोग खरीदारी करने के लिए निकले। इस दौरान भीषण जाम लग गया। जाम में रेंग-रेंगकर कर वाहन निकलते रहे। जबकि एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं नजर आया। ... और पढ़ें

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