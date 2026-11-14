{"_id":"6af84418e47a823d030b0664","slug":"video-kanpur-sewage-water-flows-through-the-lanes-of-birtiyan-village-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिरतियान गांव की गलियों में बह रहा सीवर का पानी, घरों के सामने जमा बदबूदार पानी से ग्रामीण परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: बिरतियान गांव की गलियों में बह रहा सीवर का पानी, घरों के सामने जमा बदबूदार पानी से ग्रामीण परेशान
चौबेपुर ब्लॉक के बिरतियान गांव में नालियां चोक होने से सीवर का गंदा पानी गलियों में बह रहा है। घरों के सामने जलभराव होने से ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। जमा बदबूदार पानी के कारण आसपास के लोगों का रहना दूभर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं होने से समस्या बनी हुई है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने नालियों की सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।