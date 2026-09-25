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कानपुर: साढ़ पुलिस ने छात्राओं को दिए सेल्फ डिफेंस के टिप्स

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 25 Sep 2026 06:01 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 06:01 PM IST







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भीतरगांव ब्लॉक स्थित सीपीसीके इंटर कॉलेज में साढ़ थाना पुलिस द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। थाने की महिला बीट प्रभारी उपनिरीक्षक प्रगति सिंह गौर ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाते हुए जागरूक किया। ... और पढ़ें

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