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कानपुर: बिल्हौर में नगर पालिका के सरकारी आवास की गिरी छत, बाल-बाल बचे नायब तहसीलदार

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 10 Sep 2026 10:20 AM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 10:20 AM IST







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बिल्हौर के छोटी बाजार स्थित नगर पालिका के सरकारी आवास की छत का लेंटर अचानक ढह गया। आवास में किराए पर रह रहे नायब तहसीलदार दिन में हादसा होने के कारण बाल-बाल बच गए। घटना से पालिका के घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। ... और पढ़ें

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