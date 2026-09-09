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कानपुर: बर्रा केडीए से तात्या टोपे नगर मार्ग जलमग्न, जर्जर सड़क पर मंडराया हादसों का खतरा

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 03:44 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 03:44 PM IST







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बर्रा केडीए से तात्या टोपे नगर जाने वाली सड़क रफाका नाले के ओवरफ्लो होने से पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों से रोजाना एक दर्जन स्कूलों की गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। ... और पढ़ें

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