कानपुर: पनकी नहर से अर्मापुर नहर जाने वाली नहर पट्टी रोड जर्जर

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पनकी नहर से अर्मापुर नहर की ओर जाने वाली नहर पट्टी सड़क की हालत बेहद जर्जर हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सीमेंटेड बनी इस सड़क में जगह-जगह गहरी-गहरी दरारें आ गई हैं। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। चैंबर भी टूटकर खतरनाक स्थिति में आ गए हैं, जिस कारण रात के समय हादसे का खतरा और बढ़ जाता है।

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