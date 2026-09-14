कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा, बनियापुरवा मेडिकल कैंप में उमड़े मरीज

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कानपुर के ख्योरा कटरी क्षेत्र में बाढ़ का पानी भले ही घटने लगा हो, लेकिन अब संक्रामक बीमारियों का खतरा तेजी से मंडराने लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर की ओर से बनियापुरवा बाढ़ चौकी में लगाए गए मेडिकल कैंप में खुजली, बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों का तांता लग गया। कैंप शुरू होने के महज दो घंटे के भीतर ही करीब 35 मरीजों को जांच के बाद दवाएं वितरित की गईं।

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