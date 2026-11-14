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कानपुर: नेताजी नगर में महीनों से खराब पड़ा सरकारी नल, जंग खाकर गलने लगे लोहे के पाइप

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 10:39 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 10:39 AM IST







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कानपुर के चकेरी स्थित नेताजी नगर इलाके में जल निगम की घोर लापरवाही के कारण एक सरकारी नल महीनों से खराब पड़ा है। समय पर मरम्मत न होने से नल में जंग लग गई है और इसके लोहे के पाइप पूरी तरह गलने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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