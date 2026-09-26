कानपुर: बारिश पर भारी पड़ा राजनीतिक उत्साह, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सभा में उमड़ी भारी भीड़

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कानपुर नगर के घाटमपुर कस्बे में अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय विधायक सरोज कुरील के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में खराब मौसम और अनवरत बारिश के बावजूद भारी संख्या में समर्थकों व ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल कुछ ही देर में मंच पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगी।

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