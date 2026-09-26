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कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर लांघ गैस टैंकर में घुसी फॉर्च्यूनर

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 26 Sep 2026 01:01 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 01:01 PM IST

महाराजपुर थाना क्षेत्र में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर कूदकर दूसरी लेन में सामने से आ रहे इंडेन गैस टैंकर में जा घुसी। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि फॉर्च्यूनर के परखच्चे उड़ गए और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ... और पढ़ें

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