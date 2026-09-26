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सीएसजेएमयू परीक्षा अलर्ट: यूनिवर्सिटी की आज की सभी मिड सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द, वीसी बोले- कैंपस न आएं छात्र

Sat, 26 Sep 2026 09:11 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 26 Sep 2026 09:11 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में मूसलाधार बारिश को देखते हुए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के निर्देश पर शनिवार को कैंपस में होने वाली सभी मिड सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है।

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Kanpur All of CSJMU universitys mid semester exams scheduled for today have been cancelled
सीएसजेएमयू - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर और आसपास के इलाकों में पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने छात्रों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए शनिवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित होने वाली सभी मिड सेमेस्टर परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है।

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कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने छात्रों से विशेष अपील करते हुए कहा है कि लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए आज कोई भी छात्र विश्वविद्यालय कैंपस न आए। वे अपने घरों में सुरक्षित रहें। रद्द की गई परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी।

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