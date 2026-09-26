विनीत मिनोचा मर्डर: 'रिश्तों की कड़वाहट और कर्ज ‘, साढ़े तीन घंटे पहले बनी थी प्लानिंग, कदम-कदम पर चूकी पुलिस

कानपुर में दवा कारोबारी की हत्या की प्लानिंग उनकी हत्या से महज साढ़े तीन घंटे पहले ही बनी तो शायद यह गलत नहीं होगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पांच सितंबर की रात 11:30 बजे विनीत मिनोचा की हत्या की गई थी। इससे पहले इसी दिन शाम छह बजे से लेकर आठ बजे के बीच सुब्रत ने चार बार फोन कर विशाल से बात की। इसी समय के दौरान ही विशाल ने भी अपने साथी राजकिशोर को चार बार ही फोन किया।

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पुलिस मान रही है कि सुब्रत ने अपने पार्टी पर जाने के दौरान ही पिता को मौत के घाट उतारना मुनासिब समझा। सुब्रत से बात करते हुए विशाल ने भी आनन-फानन राजकिशोर को तैयार किया। रात 9:30 बजे शालू-सुब्रत के पार्टी के लिए निकलते ही दोनों हत्यारोपी अपार्टमेंट में दाखिल हुए। रिमांड के दौरान विशाल ने पुलिस को बताया कि उसने साथी राजकिशोर को हत्या के बाद 40 हजार रुपये देने की बात कही थी।