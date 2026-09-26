कानपुर मौसम अपडेट: 32 घंटे से झमाझम बारिश, दर्ज हुई 175.4 मिमी बारिश, लोगों को में ठिठुरन का अहसास, अलर्ट जारी

कानपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले 32 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। शनिवार सुबह 8:30 बजे तक शहर में कुल 175.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। शनिवार तड़के से ही घने बादलों के बीच झमाझम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं।

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मूसलाधार बारिश के चलते शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से छह से आठ डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जिससे लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है। सीएसए के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने एक अत्यंत मजबूत कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र ने मानसून को विदाई से ठीक पहले प्रदेश में फिर से सक्रिय कर दिया है।