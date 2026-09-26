कानपुर: महोली में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित फॉर्च्यूनर गैस टैंकर में घुसी, फैक्टरी मालिक की मौके पर मौत

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के महोली स्थित चंद्रिका ढाबा के सामने कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जाकर इंडेन गैस के टैंकर में जा घुसी। हादसे में फॉर्च्यूनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

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जानकारी के अनुसार, इंडेन गैस का टैंकर प्रयागराज से मथुरा की ओर जा रहा था। टैंकर चालक राजू जहां ने बताया कि वह अपनी लेन में सामान्य गति से जा रहा था, तभी कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में आ गई और सीधे टैंकर से टकरा गई।