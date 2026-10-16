कानपुर: फजलगंज में पुलिस मुठभेड़, गोकशी के आरोपियों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल

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कानपुर के नवाबगंज गोकशी कांड के दो वांछित अभियुक्त फरहान कालिया और कादिर शुक्रवार को फजलगंज क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। इस संयुक्त ऑपरेशन में स्वॉट, सर्विलांस, साइबर और फजलगंज थाने की टीमें शामिल थीं। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव और एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।

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