कानपुर: गोकशी के दो वांछित मुठभेड़ में घायल, फरहान कालिया और कादिर गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती, पूछताछ जारी

कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में गोकशी के मामले में वांछित फरहान कालिया और कादिर शुक्रवार को फजलगंज में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है।

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पुलिस के अनुसार, सात और आठ अक्तूबर की रात नवाबगंज थाना क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी। मौके से गोवंश के अवशेष बरामद होने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले के खुलासे के लिए स्वॉट, सर्विलांस, साइबर और नवाबगंज थाने की टीमें लगाई गई थीं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था।