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कानपुर: पनकी में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार टैंकर ने महिला को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत, परिजन बेहाल

Fri, 16 Oct 2026 09:36 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 16 Oct 2026 09:36 AM IST
सार

Kanpur News: पनकी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार इंडियन ऑयल के टैंकर ने एक महिला को कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।

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Kanpur Tragic road accident in Panki speeding tanker ran over woman causing her death on the spot
घटनास्थल पर लगी भीड़ - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां इंडियन ऑयल के एक टैंकर ने एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर की टक्कर से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और चीख-पुकार मच गई।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भयानक था कि महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे की खबर मिलते ही मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया और रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पनकी औद्योगिक क्षेत्र और तेल डिपो के आसपास भारी वाहनों की अनियंत्रित गति के कारण अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं

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