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कानपुर: जलभराव से त्रस्त पायनियर ग्रीन सिटी, गूंजा रोड नहीं, सीवर नहीं तो वोट नहीं का नारा

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 03:46 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 03:46 PM IST

कल्याणपुर-बिठूर रोड स्थित पायनियर ग्रीन सिटी के सैकड़ों रेजिडेंट्स ने बारिश के जलभराव और अधूरी सीवर व्यवस्था से तंग आकर वोट बहिष्कार का बैनर टांग दिया है। ग्रामीणों व निवासियों की मांग है कि बिठूर रोड से आने वाली सड़क ऊंची की जाए और सोसाइटी की सीवर लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ा जाए। ... और पढ़ें

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