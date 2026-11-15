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कानपुर: छठ पर्व पर भक्तिमय हुआ पनकी नहर घाट, महिलाओं ने विधि-विधान से किया पूजन

Shikha Pandey

Updated Sun, 15 Nov 2026 08:44 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 08:44 PM IST







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छठ महापर्व पर रविवार को पनकी स्थित नहर घाट पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दोपहर से ही हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं परिवार के साथ घाट पर पहुंचीं। महिलाओं ने विधि-विधान से बेदी पूजन कर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख-समृद्धि एवं संतान की दीर्घायु की कामना की। ... और पढ़ें

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