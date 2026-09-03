{"_id":"6a99462d4ea0ae94440786e9","slug":"video-kanpur-pandav-river-water-levels-rose-overnight-houses-in-panka-village-had-to-be-evacuated-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रातोंरात बढ़ा पांडव नदी का पानी, पनका गांव में मकान खाली कराने पड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पनकी पनका गांव में पांडव नदी का जलस्तर अचानक रातोंरात बढ़ने से हड़कंप मच गया। नदी का पानी किनारे बसे मकानों के निचले तल तक पहुंच गया है। घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जलस्तर बढ़ने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पनकी पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बने मकानों को एहतियातन खाली कराने के निर्देश दिए। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है।

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