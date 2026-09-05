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कानपुर: शुक्लागंज में जन आरोग्य मेले में पहुंचे 250 से अधिक मरीज, उमस और बारिश के बाद बिगड़ी सेहत

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 01:55 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 01:55 PM IST







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मौसम के उतार-चढ़ाव और बारिश-उमस के बाद शुक्लागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित जन आरोग्य मेले में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर तक 250 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया, जिनमें सबसे अधिक संख्या बुखार, खांसी और चर्म रोगियों की रही। ... और पढ़ें

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