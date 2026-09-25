कानपुर: घाटमपुर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, दुकानदारों और राहगीरों की बढ़ी आफत

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कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र के इलाकों में बृहस्पतिवार रात से शुरू हुई रिमझिम बारिश शुक्रवार को भी दिनभर जारी रही। लगातार बारिश और बादलों के डेरे से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ जलभराव और आवाजाही बाधित होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों, दुकानदारों और रोजमर्रा के कामकाजी लोगों को छाते और बरसाती का सहारा लेना पड़ा।

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