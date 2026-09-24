कानपुर: राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य टीम पहुंची सरकारी विद्यालय, छात्रों की स्क्रीनिंग कर दी मुफ्त इलाज की सलाह

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राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कल्याणपुर ब्लॉक स्तरीय मोबाइल टीम गुरुवार को बैकुंठपुर स्थित राजकीय हाईस्कूल विद्यालय पहुंची। यहां हेल्थ टीम की एमओ डॉ. श्वेता सिंह व डॉ. मंजूश्री गुप्ता और स्टॉफ नर्स शैली सक्सेना ने स्कूल में छात्रों की स्क्रीनिंग करके पुरानी बीमारियों के बारे में जानकारी जुटाई और मुफ्त सरकारी इलाज की सलाह दी। डॉक्टरों ने बताया दिल मे छेद और जन्मजात गूंगे और बहरेपन की शिकायत जैसी बीमारियों का भी सरकारी खर्चे पर इलाज मुफ्त में करवाया जाता है।

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