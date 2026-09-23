{"_id":"6ab3b60c0d4679177e0e7d10","slug":"video-kanpur-namami-gange-claims-exposed-toxic-water-from-chor-nala-flows-into-the-ganges-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: नमामि गंगे के दावों की खुली पोल, जाजमऊ में चोर नाले से गंगा में गिर रहा जहरीला पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के जाजमऊ इलाके में नमामि गंगे परियोजना के दावों की हवा निकलती नजर आ रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जटेटा की घोर लापरवाही के चलते जाजमऊ स्थित चोर नाले से रोजाना सैकड़ों लीटर जहरीला और गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधे गंगा नदी में गिर रहा है। नाले के समीप सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न किए जाने से स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

... और पढ़ें