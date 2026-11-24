{"_id":"6b05303046e3d7fa24059b68","slug":"video-kanpur-manure-pits-built-with-public-funds-lie-unused-due-to-lack-of-maintenance-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सरकारी धन खर्च कर बनाए खाद के गड्ढे, देखरेख के अभाव में पड़े हैं अनुपयोगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर ब्लॉक के रमैल नगर में सरकारी धन की बर्बादी का मामला सामने आया है। यहां लाखों रुपये के अनुदान से बनाए गए खाद के गड्ढे देखरेख के अभाव में अनुपयोगी पड़े हैं। जिन गड्ढों का निर्माण ग्रामीणों को जैविक खाद तैयार करने और खेती में इसका इस्तेमाल करने के उद्देश्य से कराया गया था, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकारी योजना के तहत खर्च की गई लाखों रुपये की धनराशि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि इनका उपयोग ही नहीं होना था, तो निर्माण पर सरकारी धन खर्च करने का क्या औचित्य है।

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