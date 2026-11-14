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कानपुर: चकेरी में ईंट-पत्थर से कूचकर युवक की हत्या, झाड़ियों में फेंका मिला शव

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 10:38 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 10:38 AM IST







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कानपुर के चकेरी थानाक्षेत्र के टटियन झनाका के पास ईंट और पत्थरों से कूचकर एक अज्ञात युवक की निर्मम हत्या कर दी गई और उसका शव फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ... और पढ़ें

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