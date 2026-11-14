{"_id":"6af7ecff676df1171007b96e","slug":"video-kanpur-low-patient-turnout-at-manyawar-kanshiram-trauma-center-opd-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मान्यवर कांशीराम ट्रॉमा सेंटर की ओपीडी में कम रही मरीजों की संख्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: मान्यवर कांशीराम ट्रॉमा सेंटर की ओपीडी में कम रही मरीजों की संख्या

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 10:39 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 10:39 AM IST







Link Copied



कानपुर के मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रॉमा सेंटर में शुक्रवार को रोजाना की तुलना में मरीजों की संख्या काफी कम दर्ज की गई। ओपीडी में पर्चा बनवाने और डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें न होने के कारण लोगों को काफी राहत मिली। ... और पढ़ें

विज्ञापन