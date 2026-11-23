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कानपुर: सड़क पर पड़ी गिट्टियां, वाहन चालकों को हो रही परेशानी

Shikha Pandey

Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST







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फूलबाग से माल रोड आने के दौरान सड़क तो बनवा दी गई है। लेकिन सड़क में गिट्टियां पड़ी हुई है। जिससे लोगों के वाहनों के पहिए खराब हो रहे है। ... और पढ़ें

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