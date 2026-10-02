कानपुर: स्कूलों के अंदर गांधी जयंती पर स्वच्छता का पाठ, बाहर लगा है गंदगी और कूड़े का अंबार

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गांधी जयंती के अवसर पर मंधना-कुरसौली मार्ग स्थित क्षेत्र के दो नामी इंटर कॉलेज आमने-सामने स्थित हैं। गांधी जयंती के अवसर पर दोनों स्कूलों में छात्रों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया, जबकि दोनों स्कूलों के बाहर सड़क पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दोनों स्कूलाें के प्रधानाचार्यो ने बताया कई बार ग्राम प्रधान और पंचायत कर्मियों से शिकायत करने के बावजूद कूड़े का ढेर नहीं हटा। आसपास के लोग घरों का कूड़ा यहीं फेंक जाते हैं।

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