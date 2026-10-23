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कानपुर: अर्मापुर नहर पुल से स्तर कालपी रोड बदहाल, बेहद जर्जर बनी हुई सड़क की हालत

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:23 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:23 PM IST







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अर्मापुर नहर पुल से निकलने वाला कालपी रोड अपनी बदहाली से गुजर रही है। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक होने के बावजूद सड़क की हालत बेहद जर्जर बनी हुई है। रोजाना इस मार्ग से लाखों की संख्या में छोटे-बड़े वाहनों, ट्रकों और दोपहिया वाहनों का आवागमन होता है। ... और पढ़ें

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